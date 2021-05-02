Депутат Рази Нуруллаев: «После освобождения из тюрьмы Ильгар Мамедов выступает с противоречивыми заявлениями»

Несколько дней назад председатель партии «Республиканская альтернатива» (REAL) Ильгар Мамедов выступил с еще одним скандальным заявлением, призвав депутатов Милли Меджлиса в районах, где главы исполнительной власти были арестованы, добровольно уйти в отставку. Странное заявление И.Мамедова вызвало недоумение другого оппозиционного политика, депутата от Имишлинского района Рази Нуруллаева. Оппозиционный политик упрекнул Ильгара Мамедова в отсутствии элементарной логики, сообщает haqqin.az.

«Нелогичные мысли и предложения Ильгара Мамедова доходят до абсурда. Честно говоря, меня очень удивило мнение Ильгара Мамедова. После освобождения из тюрьмы И.Мамедов выступает лишь с противоречивыми заявлениями. А последнее его предложение было совершенно нелогичным, бессмысленным и преследовало единственную цель – бросить камень в депутатов. Не знаю, стоит ли вообще отвечать на его бессмысленные и нелогичные мысли.

Ведь глава исполнительной власти не назначается депутатом, представитель исполнительной вертикали не несет ответственности перед депутатом. Одним словом, депутат избирается населением конкретного района. Тогда получается, что если какое-то лицо совершит преступление, то депутат должен будет понести за это ответственность и уйти в отставку. Зададим Ильгару Мамедову такой вопрос: если бы он был депутатом, ушел бы в отставку после такого инцидента? Естественно, нет.

Интересно, что Ильгар Мамедов в последнее время выдвигает предложения, направленные против народа, нации. Мне кажется, что он либо делает это намеренно, либо хочет очернить себя в глазах нации. Он и так до сегодняшнего дня осрамился из-за своих нестандартных высказываний. Лучше бы вместо этого он занялся развитием своей партии», - сказал депутат Рази Нуруллаев.