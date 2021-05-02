Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в даркнете

Полиция ФРГ задержала трех человек в рамках расследования деятельности распространявшей детскую порнографию сети, насчитывавшей 400 тысяч участников по всему миру, сообщает в понедельник Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), передает РИА Новости.

Обыски проходили на семи объектах в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге, в результате были задержаны три предполагаемых злоумышленника и члена сети, которую BKA называет крупнейшей в мире. Она существовала в сегменте всемирной сети даркнет, работая по всему миру. "Одновременно по запросу немецких правоохранителей прошли обыски и задержание другого подозреваемого в Консепсьоне (Парагвай)", - говорится в сообщении.