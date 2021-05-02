Пентагон отрезвил Армению после Байдена главное на этот час
На прошлой неделе в столице Армении установили памятник Махатме Ганди, но до официального открытия его успели осквернить вандалы. Они мотивировали это тем, что индийский политический деятель отрицал так называемый «геноцид» армян.
И вот совершенно напрасно американский президент проигнорировал этот факт. Поскольку, всё идет к тому, что и Джо Байден рискует повторить судьбу индийского мыслителя и отца движения ненасилия – о «геноциде армян» сказать-то он сказал, но это громкое заявление оказалось простым сотрясением воздуха. Армянские элиты разочарованы.
Ведь счастье казалось им таким достижимым: президент США произнесёт заветные слова о геноциде – и говор словами отца народов, жить сразу станет лучше, жить сразу станет веселее. Подозреваю, что они рассчитывали на контрибуцию от Османской империи и присоединение к ним кусков территорий. Чтоб уж сразу Великая Армения, от моря и до моря.
Реалии оказались жестокими – буквально сапогом по лицу, с размаху. В Государственном департаменте США заявили, что высказывания Джо Байдена о «геноциде» не имеет юридических последствий.
«Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда использовал фразу о «геноциде армян» для описания событий в Османской империи», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. А после и вовсе позвонил Ильхаму Алиеву, сообщив о рассказал о важности укрепления связей между Вашингтоном и Баку, о поддержке Южного газового коридора. Более того – проинформировал азербайджанского лидера о приостановке действия 907-ой поправки к «Акту поддержки свободы», в которой Азербайджан обвинялся в использовании блокады Армении и Карабаха. Того самого, который был принят американцами в 1992 году под давлением знаменитого, но в последнее время демонстрирующего всё большую несостоятельность армянского лобби.
Ещё круче действует Пентагон, представители которого фактически заявляют, что Байден может говорить о чём угодно – но военное сотрудничество с Турцией остаётся для них стратегическим приоритетом. Вплоть до того, что и на приобретение Анкарой российских С-400 можно закрыть глаза, ну купили, и купили, что с того.
Выходит, что воздух-то Байден потряс, но всемирные армянские гуляния не состоялись. Есть отчего впасть в депрессию, отвандалить памятник Махатме Ганди. И понять, что президент США всемирное армянство попросту, как бы это помягче сказать, налюбил.
А всё потому, что азы реальной политики для Еревана – тайна за семью печатями. Там на полном серьёзе считают, что мир крутится вокруг них. Что действительности не соответствует ни на грамм. Геополитический вес Анкары и Баку неизмеримо выше, а потому Армения остаётся по-прежнему черной пешкой на мировой шахматной доске.
Впрочем, есть здесь и положительная для Еревана сторона. Американская и международная реакция на заявления Байдена о «геноциде» - недвусмысленный сигнал Еревану: перестаньте жить иллюзиями, займитесь уже собственной страной, подумайте о благополучии своих граждан. Тем более, что и Азербайджан, и Турция протягивают вам руку помощи, предлагая участие в солидных и прибыльных геоэкономических проектах.
Но, судя по всему, должна произойти полная смена армянских элит, чтобы что-то в этой стране сдвинулось в сторону здравомыслия. А до тех пор они так и будут воевать с памятниками…