Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:10

На прошлой неделе в столице Армении установили памятник Махатме Ганди, но до официального открытия его успели осквернить вандалы. Они мотивировали это тем, что индийский политический деятель отрицал так называемый «геноцид» армян. И вот совершенно напрасно американский президент проигнорировал этот факт. Поскольку, всё идет к тому, что и Джо Байден рискует повторить судьбу индийского мыслителя и отца движения ненасилия – о «геноциде армян» сказать-то он сказал, но это громкое заявление оказалось простым сотрясением воздуха. Армянские элиты разочарованы.

Ведь счастье казалось им таким достижимым: президент США произнесёт заветные слова о геноциде – и говор словами отца народов, жить сразу станет лучше, жить сразу станет веселее. Подозреваю, что они рассчитывали на контрибуцию от Османской империи и присоединение к ним кусков территорий. Чтоб уж сразу Великая Армения, от моря и до моря. Реалии оказались жестокими – буквально сапогом по лицу, с размаху. В Государственном департаменте США заявили, что высказывания Джо Байдена о «геноциде» не имеет юридических последствий. «Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда использовал фразу о «геноциде армян» для описания событий в Османской империи», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. А после и вовсе позвонил Ильхаму Алиеву, сообщив о рассказал о важности укрепления связей между Вашингтоном и Баку, о поддержке Южного газового коридора. Более того – проинформировал азербайджанского лидера о приостановке действия 907-ой поправки к «Акту поддержки свободы», в которой Азербайджан обвинялся в использовании блокады Армении и Карабаха. Того самого, который был принят американцами в 1992 году под давлением знаменитого, но в последнее время демонстрирующего всё большую несостоятельность армянского лобби. Ещё круче действует Пентагон, представители которого фактически заявляют, что Байден может говорить о чём угодно – но военное сотрудничество с Турцией остаётся для них стратегическим приоритетом. Вплоть до того, что и на приобретение Анкарой российских С-400 можно закрыть глаза, ну купили, и купили, что с того.