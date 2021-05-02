Активы Госнефтефонда снизились на 2%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2021 года сократились на 1,84% - до $42 млрд 761,3 млн на 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.

ГНФАР подчеркивает, что причиной снижения активов стали спад цен на золото и ослабление основных валют в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда по отношению к доллару США.