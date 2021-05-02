Захарова рассказала о подготовке к отключению России от SWIFT

Российское правительство ведет подготовку к возможному отключению России от международной платежной системы SWIFT. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT.

Захарова отметила, что российские власти пока оценивают вероятность отключения от платежной системы лишь как гипотетическую, но уже ведут работу по уменьшению рисков и возможного ущерба.

Так, в качестве альтернативы SWIFT рассматривается Система передачи финансовых сообщений Банка России. По словам Захаровой, в Москве изучают варианты ее сопряжения с зарубежными системами, например, европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.