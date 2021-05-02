Российский сенатор назвал Facebook подразделением спецслужб США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Facebook и Instagram могут ввести платные подписки для защиты персональных данных.

По мнению члена Совфеда, Facebook давно работает как фактическое подразделение американских спецслужб. "Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера. И совершенно не против, чтобы за ними следили", — написал сенатор в своем Telegram-канале. При этом он подчеркнул, что предрекать крах соцсети рано.

После появления обновленной версии iOS Facebook и Instagram начали уведомлять пользователей о сборе личных данных из-за новой функции App Tracking Transparency. Благодаря ей приложения могут оставаться бесплатными, уточнили представители соцсетей.