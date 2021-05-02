Эльдар Гасанов остался в тюрьме
В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вюсала Тагиева представление было удовлетворено.
Решением суда срок ареста Эльдара Гасанова продлен еще на 3 месяца.
Напомним, что в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа в качестве подозреваемого. Решением Сабаильского районного суда в отношении Эльдара Гасанова принята мера пресечения в виде ареста до 3 ноября.