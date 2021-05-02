В Турции испытали систему управления огнем Volkan-M

Систему управления огнем Volkan-M разработки турецкой компании ASELSAN испытали на танках M60TM. Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир написал в Twitter, что в Турции продолжаются успешные работы по модернизации танкового парка, передает Anadolu.

По словам Демира, танки M60TM, находящиеся на балансе ВС Турции, в рамках модернизации получают отечественные аналоги комплектующих частей, что снижает зависимость страны от импорта оборонной продукции и повышает срок эксплуатации бронетехники.

«Система управления огнем VOLKAN-M тестируется на танках в момент движения. Танки на ходу успешно поразили неподвижные цели», - сообщил глава управления.