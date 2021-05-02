Спецслужбы Ирака задержали одного из главарей «Исламского государства»

Сотрудники Национального агентства информации и расследований (НАИР) при МВД Ирака задержали главаря одного из отрядов, входящих в террористическую группировку "Исламское государство". Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление НАИР.

Согласно сообщению, задержанный Абу Али аль-Джамили был так называемым губернатором Эль-Фаллуджи в иерархии ИГ. Он долгое время находился в розыске и подозревался в осуществлении террористической деятельности. По информации иракских спецслужб, в 2005 году он примкнул к террористической организации "Аль-Каида", затем был задержан и приговорен к 15 годам тюрьмы, но отпущен на свободу в 2011 году.

После этого аль-Джамили участвовал в формировании вооруженных отрядов ИГ, какое-то время вел террористическую деятельность на территории Сирии, затем вернулся в Ирак и сначала был назначен "заместителем губернатора Мосула", а после - "губернатором Эль-Фаллуджи" в иерархии ИГ.

В МВД Ирака отметили, что аль-Джамили уже сознался в совершении десятков терактов, в том числе направленных против сотрудников правоохранительных органов арабской республики.