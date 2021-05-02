Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:26

Удивительные события происходят на постсоветском пространстве в эпоху пандемии. Здешние реалии опровергают все прогнозы и представления о том, как в современном мире функционирует экономика. Казалось бы, люди что в бывшем СССР, что в остальном мире устроены примерно одинаково и в стрессовых ситуациях ведут и проявляют себя почти идентично. А вот поди ж ты - постсоветские народы, десятилетиями выживавшие в совершенно противоестественной среде, где по теории эволюции со временем должны были остаться разве что тараканы, и в нынешнее непростое время наученные опытом проявляют чудеса самосохранения.

Домино наоборот Им все нипочем: там, где в нормальных краях уже всё бы давно обвалилось и покрылось пылью, наш человек не только умудряется уцелеть, но даже сохраняет довольно высокие потребительские стандарты. Например, общеизвестно, что строительная индустрия стала одним из самых пострадавших секторов экономики, уступая безусловное и единоличное первенство разве что туризму. Строительные компании снижают активность, возводится все меньше новых зданий, а продажи на рынке недвижимости падают на десятки процентов. Параллельно естественным образом сокращаются и масштабы ремонтного сектора: меньше новостроек – меньше ремонта, меньше ремонта – меньше продаж стройматериалов и далее по всей цепочке. В общем, обычный экономический принцип домино, в конце которого неизбежно падение цен как на недвижимость, так и на все, из чего она состоит. Но это в общечеловеческой логике, там, где экономические закономерности обусловливают все процессы. А вот в постсоветской логической схеме падение спроса и сокращение предложения приводят к совершенно противоположному результату - строят меньше, покупают меньше, ремонтируют меньше, а цены между тем совершенно непостижимым образом растут.

Это наглядно показывает пример одного из бакинских рынков стройматериалов, где, несмотря на явный дефицит покупателей, цены на всю продукцию не только не снижаются, как это должно было быть по классической логике, но и, напротив, дорожают. Впрочем, касается это не только Баку и не только стройматериалов – аналогичная картина наблюдается по всему постсюзу и в отношении всех остальных товаров. Прогнозирование не работает в СССР Вопреки железному принципу, согласно которому, все, на что падает спрос, неумолимо дешевеет, на постсоветском пространстве не подешевело вообще ничего. Практически невозможно найти товар, который по причине снижения спроса стал стоить меньше. Впрочем, если хорошо покопаться, то, наверное, можно найти что-то слегка обесценившееся, однако это будет настолько нетипичный пример, что по нему судить об общей тенденции отнюдь не следует. Дорожает не только импорт, но и местный товар. Он, конечно же, привязан к завозному сырью, но значительная часть добавочной стоимости производится все же на месте. Ритейлеры ноют о снижении продаж, крупные сети публикуют сведения о своих потерях, мелкие лавочники и рыночные торговцы жалуются, что покупателей почти нет. Если следить в целом по миру, то складывается впечатление, что вот-вот будет грандиозный обвал. Но стоит вам минут на десять оторваться от СМИ и интернета и выйти на улицу, вас ждет совершенно противоположная картина: несмотря на значительный рост цен на топливо, улицы все так же, как и раньше, забиты автомобилями.

Уж казалось бы, целые секторы экономики остановлены, безработица бьет рекорды, значительная часть занятых трудятся в онлайн-режиме - идеальные условия для того, чтоб на улицах не осталось машин. Но это только в теории. На практике ни отсутствие работы, ни запредельно дорогой бензин, ни переход половины человечества на дистанцию не мешают большинству наших соотечественников загибаться в безнадежных пробках. Как, куда, зачем, а главное – на какие шиши вся эта толпа катается по улицам наших городов – ответа нет. По любой логике народ должен быть на грани голода из-за замершего бизнеса и катастрофического роста цен на всё на свете – но то по устоявшейся закономерности. В реальности же какого-то ощутимого обвала в сравнении с допандемийным периодом нет. Если не смотреть на диаграммы, графики, показатели экономического спада и прочую статистику – особой разницы в потребительском поведении граждан не заметить. Всё на своих места, а самое главное – почти никто не сменил потребительскую категорию: средний класс остался средним классом, беднота - беднотой, нищеброды – нищебродами. Как, за счет чего и, главное, на какие-такие заначки люди умудряются сохранить потребительские привычки неизменными на фоне падения экономики и роста безработицы? Экономической науке не ведомо. Время для импортозамещения