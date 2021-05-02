Сталин может победить на выборах в Индии

Партия индийского политика по имени Сталин побеждает на выборах в штате Тамилнад на юге страны. По данным экзитполов, он лидирует с большим отрывом, однако окончательных результатов пока нет. Об этом сообщило Daily Mail.

Издание уточняет, что такое имя политику дал его отец, который раньше занимал пост министра штата. Он поставил рекорд, проведя в этой должности 6863 дня — его переизбирали пять раз. Новый Сталин появился на свет в 1953 году, за несколько месяцев до смерти Иосифа Сталина. При этом индийский политик является убежденным демократом.

Британское издание пишет, что у мужчины были трудности из-за своего имени. Неловкая ситуация произошла во время его визита в СССР в 1989 году. «Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал «Сталин», многие люди в аэропорту начали смотреть на меня», — рассказал он.