Выпускник и студент IBA Tech Academy стали победителями конкурса цифровых решений Data

Подошла к концу Международная конференция «Искусственный интеллект в цифровом управлении», организованная Центром развития электронного правительства. В рамках конференции прошел конкурс цифровых решений Data, по завершении которого были определены победители.

Международная конференция и конкурс цифровых решений Data, проводимые EHIM, посвящены памяти всемирно известного ученого Лютфи Заде, 100-летие которого отмечается в этом году. Общее количество участников конференции составило 58 спикеров из 22 стран мира. Далее присоединились еще 900 уникальных участников из 19 стран.

Одними из них стали выпускники IBA Tech Academy, учрежденной Международным банком Азербайджана. Выпускник Академии Микаил Юсифов и его товарищи по команде заняли первое место, обладателем третьего места стал студент, проходящий обучение в области Machine Learning Эльшан Гадимов, Анар Гасанов также стал одним из призеров конкурса. Таким образом два из первых трех мест в конкурсе цифровых решений Data заняли выпускник и студент IBA Tech Academy.

Для участия в конкурсе цифровых решений Data зарегистрировались 185 команд. Главные цели конкурса - выявить специалистов данной сферы в Азербайджане, наладить с ними сотрудничество и реализовать новые проекты в будущем. Платформа Kaggle - это онлайн-сообщество любителей и профессионалов в области Data и Machine Learning. Платформа охватывает 194 страны с более чем 5 миллионами пользователей. Вопросы, относящиеся к разным сферам деятельности, здесь решаются как в команде, так и индивидуально.

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно, перейдя по ссылке https://ai4digigov.com/ .

IBA Tech Academy, действующая с сентября 2019 года, призвана осуществить цель Международного банка Азербайджана в подготовке специалистов в сфере информационных технологий для рынка труда нашей страны. На сегодняшний день выпускниками академии стали уже 200 молодых людей. Большинство из них работают в МБА, а также в других местных и зарубежных компаниях.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.