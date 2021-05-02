В Индии предупредили о нехватке вакцин от COVID-19

По словам Пунаваллы, ожидается, что к середине лета объем производства увеличится с 60-70 млн доз в месяц до 100 млн.

Дефицит вакцин от коронавируса в Индии продлится несколько месяцев — как минимум до июля, заявил в интервью Financial Times Адар Пунавалла, глава индийского Института сыворотки — одного из крупнейших производителей вакцин в этой стране.

Острая нехватка препарата в Индии возникла из-за того, что власти страны не смогли подготовиться к новой волне COVID-19, считает Пунавалла. Сейчас в стране фиксируют резкий рост зараженных. По его словам, институт не нарастил объем производства раньше, потому что «не было заказов, мы не думали, что нам нужно производить более 1 млрд доз в год».

В марте из-за вспышки инфекции в Индии поставки в другие страны были приостановлены.

За последние несколько дней Индия почти ежесуточно устанавливает рекорд по количеству новых заболевших. 1 мая индийские власти сообщили, что впервые за все время пандемии за сутки в стране выявили более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных, по данным Университета Джонса Хопкинса, составило 19,9 млн. По мнению экспертов, к резкому росту инфицированных могли привести три основные причины: новый штамм коронавируса, выявленный в стране, ослабление правительством прежних ограничений из-за COVID-19 и низкий охват вакцинацией.