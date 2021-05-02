Россия равняется на Азербайджан?

Азербайджанские СМИ часто пишут о реформах в сфере социальных выплат и услуг в стране и достигнутых успехах. Опыт Министерства труда и социальной защиты населения изучают специалисты из других стран. Но, к сожалению, не все у нас однозначно воспринимают это, стараясь направить внимание общественности на отдельные недостатки.

- Честно говоря, несколько неудобно сравнивать небольшую развивающуюся страну с ведущими державами. Но приведу лишь недавний пример, а выводы пусть делает сам читатель. На днях президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил: «Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, на постоянной основе». Он отметил, что уже в следующем году будут внедрены принципы так называемого социального казначейства, когда все соцвыплаты будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна». Без беготни по инстанциям, просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации». По его словам, такой технический опыт у властей уже есть благодаря программе прямых выплат семьям с 28 млн детей в период пандемии, когда нуждающиеся получали деньги без справок, бумажек, иной волокиты, автоматически, как это и нужно.

Обратите внимание. Россия, на которую Азербайджан десятилетиями равнялся во всех сферах, только планирует переводить социальные услуги на дистанционку. То есть россияне отныне будут оформлять все документы по пенсиям, соцвыплатам и пр. через какие-то электронные платформы. Цель – исключить по мере возможности контакты гражданин-чиновник, облегить работу людей из социально уязвимых слоев населения. Такая забота о своих гражданах заслуживает лишь одобрения и вполне соответствует политике российского правительства, отличающейся социальной направленностью.

А теперь попробуем вспомнить опубликованные в СМИ сообщения о достижениях Минтруда Азербайджана в этой же сфере за последние три года. Ведь все это у нас уже действует, причем безотказно. Не берусь сказать, что Москва переняла азербайджанский опыт в социальной сфере. Но факт отается фактом. Система, которую Москва планирует создать через три года, применяется в Азербайджане уже три года. Безусловно, переход на эту систему – веление времени, рано или поздно все страны перейдут на нее. Мы же благодаря такой системе уже добились невиданных успехов, в том числе и в сфере финансов.

Достаточно отметить пакет соцподдержки, состоящий из 12 мероприятий по четырем направлениям, реализуемых в период пандемии по поручению президента Ильхама Алиева с целью поддержки занятости и социального благополучия. Правительству удалось сохранить рабочие места и доходы от заработной платы 1,7 млн наемных работников в государственном и частном секторах. В целях недопущения необоснованных увольнений, сокращений сотрудников и сохранения заработной платы был осуществлен постоянный контроль над электронной системой. В результате по частному сектору с 1 января 2021 года количество трудовых договоров не уменьшилось, напротив, по сравнению с началом 2020 года увеличилось на 24% или 154 тыс. Также было увеличено количество оплачиваемых общественных рабочих мест до 90 тыс, расширен охват программы самозанятости, и в 2020 году этой программой охвачено 12245 человек.

Да, трудно поверить, но в период пандемии наши граждане не испытали столь больших трудностей, как даже в ведущих странах мира. И не последнюю роль в этом играют проведенные министерством реформы, цифровизация всех сфер услуг. В результате прозрачности в этой сфере выросло число налогоплательщиков и сумма поступающих в бюджет средств. В частности, по итогам первого квартала текущего года зарегистрировано 1 240 652 налогоплательщиков, состоящих на учете в Азербайджане, 87,7% составляли физические лица, 12,3% - юридические лица и другие организации. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее количество налогоплательщиков увеличилось на 167 992 единицы или на 115,7%, из которых 94,6% - за счет физических лиц, 5,4% - за счет юридических лиц. Увеличение числа налогоплательщиков, состоящих на учете в качестве юридических лиц, произошло в основном за счет коммерческих организаций.

Вот что в результате получается. Добившись роста трудовых договоров, министерство в целом загодя обеспечило поступление в бюджет тех миллиардов манатов, которые пригодились государству в решении всех социальных проблем в самый трудный период. То есть все соцвыплаты фактически были обеспечены за счет возросших за счет вывода экономики из тени налогов. Конечно, правительство справилось бы с этой задачей и без возросших налогов. Но с огромным трудом – вплоть до привлечения средств из Нефтяного фонда.

Сказанное практически не нуждается в комментариях. Хочется просто еще раз напомнить читателям, что реализуемые Минтруда реформы, в том числе и в сфере технологий, действительно заслуживают внимания. И не надо их подвергать сомнению.