Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ о внесении изменений в «Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана», утвержденный Указом главы государства №1760 от 25 декабря 2017 года.

Согласно документу, размер уставного капитала Фонда в размере 637 000 000 манатов, указанный в пункте 6.2 «Устава Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана», утвержденного Указом главы государства №1760 от 25 декабря 2017 года, меняется на 798 000 000 манатов.

Эти средства финансируются за счет нижеприведенных источников:

– 90 миллионов манатов, выделенных на льготные ипотечные кредиты в соответствии с планом мероприятий, утвержденным согласно пункту 10.2 распоряжения Президента Азербайджана «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний на мировых энергетических и акционных рынках на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства»;

– 71 миллион манатов, выделенных из государственного бюджета Азербайджана на 2021 год для увеличения уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда подпунктом 1.11.7.5.1 Указа Президента Азербайджанской Республики № 1241 от 30 декабря 2020 года «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год"».

Министерству финансов и Фонду поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.