США и «Талибан» обсудили вывод войск из Афганистана

США и движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к середине лета, а не к середине сентября, как это планировалось ранее. Об этом передает ТАСС.

Афганский телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в Кабул на переговоры прибыл спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Талибов не устроила крайняя дата вывода войск из Афганистана, которая была установлена на 11 сентября, поэтому обсуждается новый крайний срок. Предположительно, США должны будут закончить вывод войск к середине июля.

Также указывается, что если стороны достигнут соглашения по данному вопросу, то «Талибан» будет готов принять участие в международной конференции в Турции по урегулированию ситуации в Афганистане.