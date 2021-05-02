В ВОЗ рассказали, во сколько обойдётся вакцинация в 2022 году

На обеспечение вакцинации от COVID-19 в мире в 2022 году потребуется от $35 до $45 млрд. Об этом в понедельник, 3 мая, в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от $35 млрд до $45 млрд в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", — цитирует его агентство.

Глава ВОЗ напомнил, что в текущем году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере $19 млрд.