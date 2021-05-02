Полиция обнаружила в автомобиле большое количество героина
В Джалилабаде в автомобиле бывшего заключенного обнаружено наркотическое средство. Об этом сообщили haqqın.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе проведения рейдов на территории города сотрудники дорожно-патрульной службы Джалилабадского РОП и отдела Государственной дорожной полиции установили, что водитель автомобиля марки Hyundai Azera находился в нетрезвом состоянии.
Он и пассажир его автомобиля, не подчинившись законным требованиям правоохранителей, попытались скрыться, но были задержаны и доставлены в отделение полиции. При осмотре автомобиля в нем было найдено большое количество героина.
По данному факту ведется расследование.