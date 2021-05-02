Французский актер попросил у Эрдогана политубежища в Турции

М`Бала пишет, что вот уже 20 лет подвергается угрозам, шантажу и дискриминации во Франции. «Я очень люблю французов и всех людей, которых смешил на протяжении 30 лет. Однако некоторые руководители моей страны не ставят граждан в равное положение, и как результат темнокожие подвергаются дискриминации. Я больше не чувствую себя во Франции в безопасности, моя жизнь под угрозой», - говорится в письме в адрес турецкого лидера.

По словам М`Бала, современная Турция в его глазах - сильное правовое государство, где не допускается любая форма дискриминации и оскорблений, а те, кто пытается совершить противоправные действия, несут ответственность по всей строгости закона.

«Я посещал Турцию за последние месяцы несколько раз. Я соприкоснулся с гостеприимством и был сильно впечатлён поведением женщин и мужчин. Я почувствовал в жителях Турции гордость и уважение, которые приходят к человеку с рождения. Гордость и уважение - это единственное, что ищут люди в современном мире. В данной связи прошу вас предоставить мне политическое убежище в Турции, где я смогу жить в гармонии и мире», - говорится в письме М`Бала.