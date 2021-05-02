Саммит НАТО обсудит вступление Украины в альянс

Дорожную карту по вступлению Украины в НАТО обсудят на саммите НАТО в июне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

По его словам, на саммите Североатлантического альянса затронут «вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы». Дуда добавил, что Киеву планируют указать путь, необходимый для вступления в НАТО.

Кроме того, польский президент отметил, что через неделю состоится саммит «Бухарестской девятки», в которую входят посткоммунистические страны Восточной Европы — Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Участники также планируют говорить о проблемах безопасности, в том числе об «очень-очень важных темах» Украины и Белоруссии.

Ранее в Литве сочли, что Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз раньше, чем через 15 лет.

В начале апреля представитель НАТО заявил, что альянс поможет Украине развивать армию и проводить реформы, благодаря которым Киев сможет эффективнее двигаться в евроатлантическом направлении.