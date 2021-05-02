В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в понедельник, 3 мая, 1 095 пациентов выписаны из больниц после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 321 798 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 296 784 человека благополучно прошли лечение, 4 580 пациентов клиник скончались. Лечение 22 434 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 267 835 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 180 - за минувшие сутки.