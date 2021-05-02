Первый гол Кейсуке Хонды в чемпионате Азербайджана «Нефтчи» догоняет «Карабах»
Сегодня стартовал 25-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В первом матче на «ASK Арене» встречались «Кешля» и «Нефтчи». «Кешля», которая на прошлой неделе отдала много сил и неожиданно пробилась в финал Кубка Азербайджана, не смогла оказать достойного сопротивления второй команде чемпионата. «Нефтчи» победил со счетом 3:0.
Счет был открыт на 38-й минуте. Автогол записан в пассив Тарлана Гулиева. На 74-й минуте Кейсуке Хонда, наконец, открыл счет забитым голам в азербайджанской Премьер-лиги. А точку в матче поставил в добавленное время Эмин Махмудов.
Сегодня также состоится матч «Сабаил» - «Габала». А завтра сыграют: «Карабах» - «Зиря», «Сумгаит» - «Сабах».
А пока «Нефтчи» поднимается на 1-е место, опережая «Карабах» по дополнительным показателям.
Турнирное положение
1. «Нефтчи» - 50 очков (25 матчей)
2. «Карабах» - 50 (24)
3. «Сумгаит» - 33 (24)
4. «Зиря» - 33 (24)
5. «Габала» - 24 (24)
6. «Кешля» - 23 (25)
7. «Сабах» - 22 (24)
8. «Сабаил» - 21 (24).