В первом матче на «ASK Арене» встречались «Кешля» и «Нефтчи». «Кешля», которая на прошлой неделе отдала много сил и неожиданно пробилась в финал Кубка Азербайджана, не смогла оказать достойного сопротивления второй команде чемпионата. «Нефтчи» победил со счетом 3:0.

Счет был открыт на 38-й минуте. Автогол записан в пассив Тарлана Гулиева. На 74-й минуте Кейсуке Хонда, наконец, открыл счет забитым голам в азербайджанской Премьер-лиги. А точку в матче поставил в добавленное время Эмин Махмудов.

Сегодня также состоится матч «Сабаил» - «Габала». А завтра сыграют: «Карабах» - «Зиря», «Сумгаит» - «Сабах».

А пока «Нефтчи» поднимается на 1-е место, опережая «Карабах» по дополнительным показателям.

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 50 очков (25 матчей)

2. «Карабах» - 50 (24)

3. «Сумгаит» - 33 (24)

4. «Зиря» - 33 (24)

5. «Габала» - 24 (24)

6. «Кешля» - 23 (25)

7. «Сабах» - 22 (24)

8. «Сабаил» - 21 (24).