Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям провела сравнительный анализ статистики пожаров в Азербайджане в первом квартале 2020 и 2021 годов.

Как сообщает сайт ведомства, в результате регулярного контроля, проводимого Государственной противопожарной службой на предприятиях и в организациях, а также информационных мероприятий с населением удалось добиться снижения динамики возникновения пожаров.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров уменьшилось на 108, человеческих жертв – на 3, пожаров в жилом секторе – на 109, в торговых объектах – на 2, в лесных массивах – на один, в транспортных средствах – на 9.

Размер материального ущерба в результате пожаров государственному, муниципальному и частному имуществу снизился на 116 тысяч манатов (2%).