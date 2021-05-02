В США заявили о недостижении коллективного иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к COVID-19, скорее всего, не будет сформирован в Соединенных Штатах из-за большого количества вариантов коронавируса и высокой доли людей, не желающих вакцинироваться. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на оценки экспертов.

Так, по данным издания, около 30% жителей США не считают вакцинацию чем-то необходимым, при этом для формирования коллективного иммунитета требуется наличие антител к инфекции более чем у 80% населения.

Однако, отмечает газета, подобные данные относительны, ведь страна не изолирована от остального мира, в связи с чем стоит говорить не только об иммунитете конкретно США, но и всего мира в целом. Также уточняется, что средний уровень иммунитета американского жителя тоже относителен, ведь в одном городе проживает преобладающее большинство людей, имеющих антитела в коронавирусу в результате вакцинации или выработанные после болезни, а в другом городе по каким-либо причинам большинство жителей отказывается от вакцинации.

«Коллективный иммунитет только запутал людей, которые стали считать, что мы никогда не победим инфекцию, если не достигнем этого мистического показателя, поэтому мы отказались от использования этого термина в классическом смысле и просто говорим: если вакцинировать достаточно людей, мы победим инфекцию», — цитирует The New York Times слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.