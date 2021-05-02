По его словам, на валютном рынке страны не наблюдается дефицита. Наоборот, отмечен профицит, то есть валюты на рынке предлагается больше существующего спроса на нее. Такой картины в Азербайджане давно не наблюдалось. Но это, в принципе, тоже создает головную боль для Центробанка, хотя и не представляет такой опасности, как дефицит иностранной валюты. И если с дефицитом все читателям ясно, так как он сразу же вызывает ажиотаж на валютном рынке, то с профицитом дело обстоит несколько иначе.

В целом валютный рынок Азербайджана остается стабильным. С начала текущего года лишь в январе был отмечен рост спроса на иностранную валюту, когда повышенный спрос наблюдался как на наличную, так и на безналичную валюту. Но в последующие месяцы баланс был восстановлен. А Госнефтефонд страны сэкономил благодаря этому 140 млн долларов. Об этом на недавней пресс-конференции заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.

Дело в том, что Нефтяной фонд должен полностью обеспечить в течение года госбюджет установленной соответствующим законом суммой трансферта в плановом порядке. С этой целью он периодически выставляет на организуемые Центробанком аукционы часть аккумулированной здесь валюты. Когда предложение фонда меньше спроса банков, образуется дефицит, от размера и продолжительности которого и зависит степень привычного нам ажиотажа. И это сразу чувствуется в стране – не хватает валюты в обменниках. Во избежание паники Центробанку приходится совершать валютные интервенции, для чего он использует уже средства из собственных валютных резервов.

А если банки скупают валюты меньше выставленной суммы, образуется профицит, который население не замечает, но Центробанк должен как-то разместить и эту сумму, что тоже не совсем легко. Согласитесь, если товар, в качестве которого в данном случае выступает иностранная валюта, не покупается, с ним надо что-то делать. Иначе это может привнести на рынок свои проблемы. Профицит тоже создает давление на валютный рынок, но обратное дефициту. И приходится регулятору уже скупать валюту на рынке. Поэтому Центробанк заинтересован в том, чтобы валюта, выводящаяся на аукцион, была продана, экономия в данном случае не приносит ему пользы.

Правда, в настоящее время банк не скупает валюту на рынке – то ли сумма пока небольшая, то ли он еще не определился, как снизить давление излишней иностранной валюты. Причина заключается в том, что никакого давления на курс национальной валюты нет. Нет никакого давления ни на баланс валютного рынка, ни на курс маната. Поэтому Центробанк и не совершает операции, ориентированные на продажу собственной валюты или покупку валюты с рынка.

А это и есть та самая стабильность, о которой говорит Эльман Рустамов. Центробанк любой страны мог бы позавидовать тому комфорту, который сегодня испытывает наш регулятор финансового рынка на валютном рынке. Который, кстати, сам же регулирует. То есть регулятор в лице главного банка страны сам создает себе комфортные условия. Создает не за счет случайных стечений обстоятельств, а благодаря продуманной и взвешенной монетарной политике.