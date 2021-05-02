А теперь переизбыток долларов в обменниках причуды финансового рынка Азербайджана
В целом валютный рынок Азербайджана остается стабильным. С начала текущего года лишь в январе был отмечен рост спроса на иностранную валюту, когда повышенный спрос наблюдался как на наличную, так и на безналичную валюту. Но в последующие месяцы баланс был восстановлен. А Госнефтефонд страны сэкономил благодаря этому 140 млн долларов. Об этом на недавней пресс-конференции заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.
По его словам, на валютном рынке страны не наблюдается дефицита. Наоборот, отмечен профицит, то есть валюты на рынке предлагается больше существующего спроса на нее. Такой картины в Азербайджане давно не наблюдалось. Но это, в принципе, тоже создает головную боль для Центробанка, хотя и не представляет такой опасности, как дефицит иностранной валюты. И если с дефицитом все читателям ясно, так как он сразу же вызывает ажиотаж на валютном рынке, то с профицитом дело обстоит несколько иначе.
Дело в том, что Нефтяной фонд должен полностью обеспечить в течение года госбюджет установленной соответствующим законом суммой трансферта в плановом порядке. С этой целью он периодически выставляет на организуемые Центробанком аукционы часть аккумулированной здесь валюты. Когда предложение фонда меньше спроса банков, образуется дефицит, от размера и продолжительности которого и зависит степень привычного нам ажиотажа. И это сразу чувствуется в стране – не хватает валюты в обменниках. Во избежание паники Центробанку приходится совершать валютные интервенции, для чего он использует уже средства из собственных валютных резервов.
А если банки скупают валюты меньше выставленной суммы, образуется профицит, который население не замечает, но Центробанк должен как-то разместить и эту сумму, что тоже не совсем легко. Согласитесь, если товар, в качестве которого в данном случае выступает иностранная валюта, не покупается, с ним надо что-то делать. Иначе это может привнести на рынок свои проблемы. Профицит тоже создает давление на валютный рынок, но обратное дефициту. И приходится регулятору уже скупать валюту на рынке. Поэтому Центробанк заинтересован в том, чтобы валюта, выводящаяся на аукцион, была продана, экономия в данном случае не приносит ему пользы.
Правда, в настоящее время банк не скупает валюту на рынке – то ли сумма пока небольшая, то ли он еще не определился, как снизить давление излишней иностранной валюты. Причина заключается в том, что никакого давления на курс национальной валюты нет. Нет никакого давления ни на баланс валютного рынка, ни на курс маната. Поэтому Центробанк и не совершает операции, ориентированные на продажу собственной валюты или покупку валюты с рынка.
А это и есть та самая стабильность, о которой говорит Эльман Рустамов. Центробанк любой страны мог бы позавидовать тому комфорту, который сегодня испытывает наш регулятор финансового рынка на валютном рынке. Который, кстати, сам же регулирует. То есть регулятор в лице главного банка страны сам создает себе комфортные условия. Создает не за счет случайных стечений обстоятельств, а благодаря продуманной и взвешенной монетарной политике.