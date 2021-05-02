Названа страна – коронавирусная «лаборатория»

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля», – сказал бразильский ученый, передают Вести.ру.

Власти Бразилии никак не могут взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, поэтому страна превратилась в «идеальную лабораторию» по выведению новых штаммов инфекции, заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

Комментируя информацию о том, что неделю назад Институт Бутантан (биомедицинский исследовательский центр в городе Сан-Паулу) обнаружил в Бразилии три новых штамма вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и амазонский варианты, Альвес отметил, что список новых штаммов является «лишь вершиной айсберга» – их должно быть намного больше.

Ученый обратил внимание на особую опасность амазонского штамма, который был впервые обнаружен в городе Манаус. «Вариант из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует», – констатировал специалист, добавив, что выявление новых штаммов носит спорадический характер, и это может привести к «самому худшему развитию событий».

Кроме того, по словам профессора, новые штаммы могут появляться во время вакцинации населения.