Паломников не пустят в Саудовскую Аравию без страховки от коронавируса

Мусульманские паломники смогут принять участие в хадже к святым местам в Мекке и Медине только при наличии медицинской страховки от коронавируса. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщила в понедельник газета Saudi Gazette.

Медицинская страховка должна покрывать лечение от коронавируса, прохождение карантина, если человек заболел, а также его транспортировку на родину в случае чрезвычайной ситуации.

В воскресенье было объявлено, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 01:00 по местному времени 17 мая. Ограничения были введены 21 декабря.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля. Малый хадж можно совершить в любое время года.