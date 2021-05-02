«Оговорка по Пашиняну»: «К счастью, люди умирают»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая в ходе внеочередного заседания парламента, оговорился, рассказывая о необходимости вакцинации населения.

Пашинян придал важность проведению вакцинации, призвав не поддаваться на спекуляции в связи с вакцинацией.

«Говорят, что вакцинировались 200 миллионов людей, и из них около 200 почувствовали недомогания, и даже зафиксированы смерти. Сегодня я подумал, что если 200 миллионов человек выпьют обычную воду, среди них будут люди, которые почувствуют себя плохо, и люди, которые умрут, потому что, к счастью, люди умирают…», — сказал Пашинян.

Поняв, что оговорился, он тут же исправился: «То есть, к сожалению, люди умирают».