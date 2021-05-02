Высокопоставленная турецкая делегация приехала в Ливию

В столице Ливии Триполи состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с премьер-министром Ливии Абдулхамидом Дибейбе. Как сообщает Anadolu, переговоры прошли в резиденции главы ливийского правительства за закрытыми дверями.

Ранее агентство сообщало, чтовысокопоставленная турецкая делегация, включающая министров иностранных дел и национальной обороны Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара, а также директора Национальной разведывательной организации (MIT), в понедельник прибыла с официальным визитом в Ливию.

В ходе переговоров министров иностранных дел Турции и Ливии - Мевлюта Чавушоглу и Наджлы Мангуш - стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, инвестиций в экономику Ливии и двусторонних торговых связей, а также возвращение турецкого частного сектора в Ливию.