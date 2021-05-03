Госдеп: США выводят войска, но не уходят из Афганистана

США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод своих войск, и будут активно содействовать достижению властями в Кабуле и движением "Талибан" договоренности об общенациональном примирении, заверил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом пресс-конференции в Лондоне.

"Несмотря на вывод своих сил из Афганистана, мы не уходим, мы не отсоединяемся. Мы намерены очень активно действовать в дипломатическом плане, пытаясь продвинуть вперед переговоры о политическом урегулировании между правительством Афганистана и "Талибан" и другими ключевыми сторонами. Мы намерены сохранять содействие Афганистану, в том числе в целях развития, а также экономическое, гуманитарное, и нашу поддержку сил безопасности Афганистана", - заявил шеф американской дипломатии.

Блинкен предупредил, что США собираются решительно отвечать в случае нападений боевиков в Афганистане на выводимые войска. "Мы очень ясно дали понять, что, выводя силы из Афганистана, мы будем их защищать. И, если они подвергнутся нападению, то мы в ответ предпримем решительные действия".

14 апреля президент Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение завершить свою операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался на прошлой неделе.