На испытывающих страх и неверующих большое впечатление производят случаи, когда жертвами болезни становятся уже привитые и тем самым, казалось, защищенные люди. А такие трагические истории время от времени происходят.

Коронавирусная пандемия выявила грандиозные масштабы человеческого страха: перед самим вирусом и перед вакцинами. Нередко эти страхи накладываются друг на друга, например, страх перед ковидом и перед побочными последствиями прививки. А еще есть те, кто не верит ни в болезнь, ни в вакцинацию, несмотря на 153 миллиона болевших по всему миру, 3 миллиона 200 тысяч умерших и сотни миллионов вакцинированных.

По состоянию на 20 апреля, сообщает Los Angeles Times, из 87 миллионов полностью вакцинированных американцев 7 157 заболели COVID-19, около 500 из них были госпитализированы, правда, в трети случаев не по причине коронавируса, 88 человек умерли, 13% из них не из-за ковида. Еще важные дополнительные обстоятельства: приблизительно в половине случаев инфицированные после прививки были в возрасте от 60 лет и старше. У трети привитых, но все равно инфицированных не наблюдалось симптомов болезни.

В Калифорнии, по информации Департамента здравоохранения, из 10,7 миллиона полностью вакцинированных, было зафиксировано 1 379 случаев заболевания COVID-19. Данными о проценте госпитализации и летальных случаев статистика штата пока не располагает.

Специалисты, правда, честно предупреждают, что эта проблема пока очень мало изучена, и реальное число тех, кому вакцина не помогла, может быть и больше. Впрочем, о том, что прививка не исключает заболевания, а лишь резко снижает его вероятность, говорилось всегда. Никаких стопроцентных гарантий не существует. Тем не менее интересно же, почему так происходит.

Среди причин гибели вакцинированных людей не последнее место может занимать сам факт вакцинации: зная о ней, врачи дольше обычного не проводят тестирования на ковид, тем самым откладывая эффективное лечение, и вмешиваются, когда уже поздно.

Но важно набрать общую статистику, которая складывается из индивидуальных случаев, а ее пока нет. Не исключено, что действие вакцины частично блокируется, если человек принимал какие-то лекарства или находился в состоянии стресса. Однако научно подтвержденных данных на этот счет все еще не существует.

В чем точно уверены специалисты, так это в прямой зависимости вероятности заболевания и его тяжести от полученной «дозы» инфекции. Чем с большим количеством вируса пришлось столкнуться организму, тем тяжелее последствия. Вполне вероятно, что в некоторых случаях защитного уровня, полученного во время вакцинации, оказывается недостаточно. Свою роль наверняка играют и новые штаммы вируса, находящие дополнительные возможности для взлома иммунной системы человека. Но чтобы не гадать, конечно, важно изучить этот вопрос обстоятельно и досконально.

А утешением для тех, кому страшно от подобной информации, могут служить сравнительные показатели. В тех же Штатах лишь около 0,008% заболевают COVID-19, и из этого числа лишь 1% умирает. В подобных случаях принято говорить о вероятности быть пораженным молнией. Впрочем, для тех, кого молния поражает, крайне низкая вероятность такого события служит очень слабым утешением.