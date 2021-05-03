В Локбатане подросток нанес ножевое ранение мужчине из-за Лоту Гули

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку подросток нанес ножевое ранение незнакомому мужчине из-за Лоту Гули. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, примерно через две недели после того, как Лоту Гули (Надир Салифов) был застрелен в одном из отелей турецкого города Анталья входившим в его ближайшее окружение Хаганом Зейналовым по прозвищу Хан Бакинский.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс в рамках уголовного дела в отношении И.Гасанова (2003 г.р.), подозреваемого в попытке умышленного убийства человека. На процессе был зачитан приговор, согласно которому обвиняемый приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет.

Инцидент произошел 4 сентября 2020 года в 23:30 на улице Сеймура Оруджева в поселке Локбатан Гарадагского района. Житель поселка, несовершеннолетний И.Гасанов на почве конфликта нанес ножевое ранение Олегу Ягибекову (1981 г.р). Раненый был доставлен в больницу, жизнь его удалось спасти.

Гасанов в этот же день был задержан. В отношении него были выдвинуты обвинения по статьям 29, 120.2.2 (умышленное убийство человека) и 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана.

В ходе судебного процесса Гасанов сказал, что О.Ягибеков во время инцидента находился в нетрезвом состоянии, начал говорить о криминальных авторитетах. По словам Гасанова, потерпевший оскорбил азербайджанского "вора в законе" Надира Салифова. И потому Гасанов нанес ему ранения складным ножом в область горла и живота.

Отметим, что отец Гасанова, Байрам Гасанов, в 2010 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство тестя. Вскоре он должен выйти из мест лишения свободы. Похоже, теперь сын заменит отца в тюрьме...