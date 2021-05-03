Жириновский призвал отправлять коммунистов «эшелонами в Сибирь»

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что власти страны должны арестовать главу Коммунистической партии РФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и Захара Прилепина.

«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова «коммунизм» и «социализм», — призвал Жириновский. По словам российского политика, такие меры призваны показать левым партиям, что «мы еще жестче, чем они», передает Лента.ру.

Ранее лидер ЛДПР призвал запретить деятельность КПРФ и внести ее в реестр антигосударственных объединений как партию, которая «ставит своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть».