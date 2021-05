Байден рассказал, как изменится ситуация с коронавирусом в США

Ситуация с распространением в США коронавируса и выработкой у американских граждан иммунитета к вызываемому им заболеванию COVID-19 к концу лета сильно изменится к лучшему. С таким прогнозом выступил в понедельник американский президент Джо Байден, комментируя публикацию в газете The New York Times о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США из-за большого количества вариантов инфекции и высокой доли отказывающихся от вакцинации.

"Думаю, к концу лета мы будем находиться в положении, которое очень отличается от того, в котором мы находимся сейчас", - заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездке в штат Вирджиния. "Идет обсуждение того, что представляет собой коллективный иммунитет, идет ли речь о 70%, 68%, 81% [населения]. Ситуация такова, что [в США] в настоящее время никому старше 16 лет не нужно стоять в очереди [на прививку от нового коронавируса]. Я прошу вакцинироваться всех", - сказал глава вашингтонской администрации.

The New York Times отметила, что по меньшей мере 30% американцев сомневаются в необходимости прививки. При этом, указывает газета, для формирования коллективного иммунитета к "британскому" варианту коронавируса требуется наличие антител у 80% населения. Впрочем, как констатировала The New York Times, подобные подсчеты весьма относительны. Во-первых, США не изолированы от других стран мира, а для полной победы над пандемией необходим высокий уровень иммунитета у всего человечества, пояснила газета. Во-вторых, констатировала она, высокий средний уровень иммунитета не отражает реального положения дел в различных частях такой большой страны как США, где в одном городе количество людей, у которых есть антитела благодаря вакцинированию или после болезни, может быть значительно выше, чем в другом, где люди по каким-то причинам массово отказываются прививаться.