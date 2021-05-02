В Израиле бьют тревогу: в страну проникли бразильский и чилийский штаммы COVID

В понедельник Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что впервые после начала эпидемии коронавируса в стране выявлены два случая заражения бразильским штаммом COVID-19. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Отмечается, что вирус был выявлен у грудного ребенка и у мужчины, прошедшего вакцинацию и недавно вернувшегося из-за границы.

Кроме того, выявлен один случай заражения чилийским штаммом вируса у мужчины, прошедшего вакцинацию и недавно вернувшегосяся из поездки за границу.

Также обнаружено еще 19 случаев заражения индийским штаммом вируса. Все вирусоносители являются иностранными гражданами. В общей сложности индийский штамм в Израиле выявлен за последние недели у 60 человек.