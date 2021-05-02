Турция и Египет обсуждают восстановление отношений

Высокопоставленные турецкие дипломаты обсуждают с руководством Египта в Каире вопросы восстановления полноценных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на египетский дипломатический источник.

Ранее телеканал Al Arabiya передавал, что делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом прибыла в Каир. "Переговоры носят предварительный характер и касаются мер, необходимых для восстановления отношений между двумя странами", - информировал собеседник ТАСС.

Отношения между Турцией и Египтом ухудшились в 2013 году после свержения военными ставленника исламистов Мухаммеда Мурси, вслед за чем стороны отозвали своих послов. В марте текущего года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне.