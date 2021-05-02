Ученые создали дешевый тест на антитела к COVID-19

Швейцарские ученые разработали тест, который определяет по капле крови, есть ли у человека антитела к коронавирусу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную политехническую школу Лозанны.

"Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, Женевского университета и Женевской университетской клиники в настоящее время разработала надежный и дешевый тест на антитела, который может анализировать более 1 тысячи образцов одновременно и требует небольшой капли крови, например, от укола пальца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одного анализа оценивается в 60 центов. Для анализа нужны образцы крови и тестовые реагенты, они передаются по каналам микрофлюидного чипа. Если в образце есть антитела, то молекула выпускает сигнал, который под микроскопом выглядит как флуоресцентное свечение.

Ученые уже проверили кровь 155 человек, переболевших коронавирусом. Точность тестирования составила 98%.