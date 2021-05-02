Турция создала новые дроны-камикадзе

Президент и главный исполнительный директор TAI (Turkish Aerospace Industries, Турецкая аэрокосмическая компания) Темел Котиль сказал в интервью CNN Turk, что теперь систему Simsek можно использовать как дрон-камикадзе. «Он может нести 5 кг взрывчатки, а при запуске с БЛА радиус боевого применения Simsek может составить 100-200 километров. Мы производим 100 дронов Simsek в год», — сказал Котиль.

Анкара превращает учебно-тренировочный беспилотный летательный аппарат Simsek в дрон-камикадзе. Новый турецкий барражирующий боеприпас будет обладать большой скоростью полета и увеличенными маневренными возможностями, говорится в статье, опубликованной в Газете.ру.

В статье напоминается, что программа создания высокоскоростной системы беспилотных летательных аппаратов в Турции началась в 2009 году. Ставилась задача удовлетворить потребности турецких военных в тренировках по борьбе с воздушными целями, имитируя вражеские самолеты или ракеты.

Simsek был создан в 2012 году как высокоскоростная платформа с турбореактивным двигателем. Аппарат развивал максимальную скорость 740 км/ч и обладал практическим потолком 15 тыс. футов. Simsek обладает относительно небольшими габаритами. При длине фюзеляжа в 3,4 метра размах крыла БЛА составляет лишь 1,5 метра. До 2020 года БЛА Simsek применялся в военных учениях, но в прошлом году Турецкая аэрокосмическая компания интегрировала Simsek в свой проверенный в боях беспилотник Anka.

TAI Anka — семейство БПЛА, разработанных турецкой компанией Turkish Aerospace Industries для Вооруженных сил Турции. Размах крыла этого аппарата — 17,5 м, длина — 8,6 м. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 1600 кг, масса полетной нагрузки — 250 кг. Крейсерская скорость — 200 км/час.

Вариант Simsek-камикадзе — не совсем барражирующий боеприпас, как Harop, производимый компанией Israel Aerospace Industries. Первоначально Simsek был разработан для имитации самолета. Его скорость и маневренность лучше, чем у барражирующего боеприпаса. Однако Harop имеет больший радиус боевого применения и обладает более мощной боевой частью. Тем не менее, БЛА Simsek дешевле и проще в производстве, отмечает американское издание Defense News.

С добавлением оптических датчиков и возможностей канала передачи данных БЛА Simsek можно будет использовать в качестве барражирующего боеприпаса. Но эти усовершенствования и дополнения отрицательно скажутся на летных характеристиках и увеличат производственные затраты, пишет Defense News.

Интеграция Simsek с более крупными боевыми дронами, такими как Anka и Aksungur от TAI, обеспечивает этому БЛА увеличенную дальность и скорость.

Simsek, запущенный с дрона-носителя, может использоваться как ложная цель, способная дезориентировать боевые расчеты средств противовоздушной обороны. Комплектация БЛА Simsek боевой частью увеличивает сферу применения аппарата.

По сообщениям СМИ, версия Simsek-камикадзе уже готова к боевому применению. Однако Турецкая аэрокосмическая компания все еще работает над увеличением полезной нагрузки этого аппарата и улучшением его маневренных возможностей.