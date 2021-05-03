Турецкий диетолог: «разноцветная» тарелка — залог здоровья

Отмечая, что продукты зеленого, желтого, оранжевого, белого, красного, фиолетового цветов приносят нашему организму разную пользу, эксперт рассказала о полезных свойствах продуктов в зависимости от их цвета. Об этом пишет ежедневная газета Türkiye.

Для здорового питания тарелка должна быть «разноцветной» и содержать достаточное количество продуктов каждой группы. К такому выводу пришла преподаватель кафедры питания и диетологии академии медицинских наук Университета Бейкент диетолог Эда Балджи.

Балджи выделила четыре группы продуктов и рассказал об их пользе. «Красные и фиолетовые продукты. У них очень высокая антиоксидантная активность. Красные продукты содержат фитохимические вещества, которые важны для здоровья сердца, укрепляют память. В то же время они обладают противовоспалительными свойствами. Известно, что ликопин, содержащийся в красных продуктах, снижает риск развития рака. Примеры таких продуктов — свекла, томаты, красный виноград, клубника, малина. А антоцианы придают цвет фиолетовым продуктам и оказывают антивозрастное действие. Наряду с этим они также важны для здоровья костей и предотвращения некоторых видов рака. Красные и фиолетовые продукты защищают нашу иммунную систему, оберегают наш организм от болезней.

Желтые и оранжевые продукты. Оранжевые продукты богаты антиоксидантами. Снижают риск развития сердечных заболеваний. Благодаря своим антиоксидантным свойствам укрепляют иммунную систему. Примеры таких продуктов — тыква, морковь, апельсин. Желтые продукты богаты витамином С. Положительно сказываются на пищеварительной системе. Улучшают функции мозга. Примеры — банан, ананас, лимон, картофель. В целом желтые и оранжевые продукты — это источники высокого содержания витамина С и клетчатки. Удаляя из нашего организма вредные вещества, они повышают его сопротивляемость.

Белые продукты. Содержат аллицин, благодаря которому укрепляют иммунную систему. Наряду с этим защищают от сердечных заболеваний. Снижают уровень холестерина и глюкозы в крови. Примеры таких продуктов — чеснок, репчатый лук, белая редька, цветная капуста.

Зеленые продукты. Богаты витаминами A, C, B2 и многими другими витаминами, а также минералами, такими как калий, магний, фосфор. В то же время содержат много клетчатки и обеспечивают нормальную работу кишечника. Также очищают кровь, укрепляют иммунную систему, снимают усталость. Вместе с тем полезны для психического здоровья и борьбы с такими проблемами, как прыщи».