Да, в целом экономика страны уже выпрямляется, по некоторым показателям даже опережает успехи двухгодичной давности. Но вот строительство, которое в принципе можно назвать зеркалом экономики, просто остановилось. Рост экономики, как правило, приводит к активизации строительного сектора. Это нечто вроде аксиомы, которая ясна и чисто логически. Но в Азербайджане мы сегодня наблюдаем обратную картину. Экономика вырывается из пасти беспощадной пандемии, а строительство и не пытается, что легко заметить, проехав хотя бы по бакинским улицам.

COVID-19 нанес сильный ущерб почти всем сферам мировой экономики. Азербайджан в этом отношении не составил исключения. При этом, как показывает сравнительный анализ, мы в целом справились с глобальным вызовом лучше многих стран, в том числе и самых развитых.

Правда, страна пережила войну, но она шла далеко от столицы. А такое впечатление, будто бомбежке подвергся самый центр Баку. Полуразрушенные останки старых домов, недостроенные высотки можно встретить уже в районе метростанции 28 Мая. Нет, бомбежки, слава Аллаху, у нас не было, это просто давно застывшие стройплощадки, где нет привычного шума строительной техники. Да и самих строителей здесь не видно. Что же происходит, неужели опять пандемия?

- Пандемия, конечно, сыграла с ними злую шутку, но есть причины и посерьезнее, - говорит один из крупных строительных капитанов, по понятным причинам не пожелавший раскрывать своего имени. – Если даже с пандемией мы как-то справляемся, то с чиновничьим беспределом это сделать намного труднее. Особенно это касается частного сектора.

Наш собеседник человек достаточно серьезный, чтобы его слова могли вызвать сомнения. Но поверить стопроцентно, честно говоря, в это было трудно. Ведь правительство всегда выступало за расширение строительного рынка. Помнится, как глава государства пару лет назад призвал усилить госзаботу этому сектору, пришедшему в упадок после кризиса середины прошлого десятилетия. Какой же чиновник и как может после этого решиться вставлять палки в колеса строителей.

Но чиновничьим фантазиям нет предела. И в данном случае, по словам знатоков, дело упирается не в личные интересы чиновника, а в его некомпетентность. В непонимание или отрицание азбучной истины: строительство - это локомотив возрождения любой экономики. Речь идет об устойчивом и испытанном для кризисного периода принципе возрождения экономики "из песка", когда строительство дает импульс развитию целым отраслям стагнирующей экономики: от производства арматуры и цемента до производства мебели и посуды. Строительство, безусловно, привело бы в движение все парализованные пандемией сферы производства. Однако в Баку строительство остановилось Почему же?

Дело в том, что регулятором строительных работ в Баку до недавних пор была Исполнительная власть города, правила которой для строителей были приемлемыми. А после передачи этих функций Госкомитету по градостроительству и архитектуре строители просто подняли руки.

В градостроительстве и архитектуре существует множество правил, стандартов, ограничений и прочих требований, которых надо обязательно придерживаться. Часть из них новый регулятор вполне резонно изменил. Но вот одно из новых ограничений заставило строителей просто остановить работу. Это так называемый коэффициент строительства. Показатель этот не технический, а чисто административный, направленный на ограничение, скажем, жилплощади, приходящейся на единицу участка земли, на которой возводится здание.

Подобное ограничение существовало и ранее. Но оно было проще и доступнее для строителей. В центре города разрешалось строить здание не выше 12 этажей. Теперь же ввели коэффициент в 2,8. Он показывает во сколько раз площадь строящегося жилья может превышать площадь участка, на котором оно возводится. А строительство дома с таким коэффициентом строителям не то, чтобы не выгодно – оно просто разорительно. Если бы еще можно было построить большой дом, то и прибыль небольшая могла светить. Но в центре нет больших земельных участков, да и малые стоят очень дорого. И возводить на них дом в несколько этажей никто не берется - одни убытки. Разве что повышать стоимость жилплощади, но и это невозможно с учетом покупательной способности населения.

Есть и другие ограничения, но они не столь сногсшибательны. И, как отмечают сами строители, чиновники из госкомитета сами того не осознавая вогнали строительный рынок страны в долгую рецессию. Не сознательно, конечно. Им просто не хватает компетентности. По словам руководителей стройкомпаний, чиновникам очень трудно объяснить простые казалось бы вещи. А число таких чиновников, с которыми надо объясняться, возросло. Все это сильно мешает работе, крупные компании распустили строителей, и наполовину сократили число офисных работников. Десятки тысяч людей остались без работы. А госкомитет и в ус не дует. Нужны срочные меры.