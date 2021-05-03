«Как мне представляются отношения Москвы, к тому, что происходит в Армении, в частности, противоборство Пашиняна с главным соперником Робертом Кочаряном, вторым президентом и личным другом Владимира Путина. Отношение Москвы достаточно, я бы сказал, выражено демонстративно индифферентно. То есть так, ребята, давайте сравнитесь друг с другом, вступите в открытую схватку. Мы делаем вид, что мы вам никому не помогаем, а вы делаете вид, что вы нам не нужны как бы или мы вам. Короче говоря, как только станет ясно, что Пашинян побеждает, мы скажем: ну вот мнение армянского народа выражено. Мы поддерживаем любого лидера, который придет к власти. Мы воспитали Пашиняна теперь в качестве этого, я бы сказал управляемого лидера. Армянское руководство в последние времена и лично сам Пашинян и те, кто от него впрямую зависят, его команда демонстрируют абсолютно равнение на Москву», — говорит российский политолог.

По мнению Дубнова, «выборы окончатся победой правящей партии нынешней. И он (Пашинян - ред.) получил большинство не такое сильное, как было в 18-м году. Тем не менее, его кандидатура в качестве премьера будет утверждена, и он возобновит свою деятельность в качестве армянского лидера».

Говоря о том, что заботит в настоящее время армянское общество, российский журналист подчеркнул, что «уже есть коллеги, которые утверждают, что перестало быть справедливым суждение, что Армения вся очень сильно болеет проблемой Карабаха».

«То есть Карабах перестает быть центровой проблемой армянства нынешнего. В республике Армения. Их заботит сегодня не меньше, а может быть в большей степени проблема сохранения армянского государства как такового безотносительно судьбы Карабаха. В каком-то отношении судьба возможно той части Карабаха, которая остается под контролем российских миротворцев, либо армянской администрации. Это судьба не кажется сегодня определяющей для будущего самой Армении. Видимо, так или иначе, армянское общество приходит к необходимости пересмотреть субстантивность самой проблемы будущего Армении после этой трагической войны. А значит, если так, то ну что же, если вы голосуете за этого человека, за Пашиняна, который вам обещал 2-3 года назад борьбу против коррупции, за справедливость – ну что же, пока большая часть Армении ему готова верить», - говорит журналист.

Дубнов уверен, что современное армянское общество «не хочет возвращения тех кланов, которые уже были у власти и против которых общество поднялось, возглавляемое Николом Пашиняном. Так что впереди еще достаточно много времени, Пашинян будет демонстрировать, что он способен исполнить то, что он обещал три года назад».