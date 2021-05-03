Реза Дегати обнародовал сокровенное фото до оккупации Шуши

Известный французский фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился публикацией и фотографией, которую он сделал в Шуше в 1992 году, незадолго до оккупации города армянскими военными формированиями.

«Шуша 1992.

Я был последним журналистом в Шуше, и мне пришлось уехать из города незадолго до его оккупации армянскими войсками, которые окружили город тяжелой военной техникой.

После месяца освещения Первой Карабахской войны я понял, что в Азербайджане нет настоящей профессиональной армии, большинство бойцов были добровольцами или полицейскими... Несмотря на то что ситуация была напряженной, было очень много потерь, меня поразил высокий моральный дух защитников, которые оставили свои рабочие места и приехали со всего Азербайджана. Однажды я познакомился со скрипачом-виртуозом, который приехал на фронт со своей скрипкой. Скрипка была уничтожена во время боев, но смычок остался, и скрипач исполнил несколько мелодий, использовав автомат Калашникова. Азербайджанцы - очень хорошие музыканты.

Я вернулся в Париж со сделанными в Карабахе фотографиями, чтобы раскрыть в СМИ трагедию азербайджанцев, на которую закрывали глаза, показать миллион беженцев и убийство тысяч мирных жителей», - написал всемирно известный фотограф.