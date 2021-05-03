Бывшие руководители спецслужб Армении создали собственную организацию
Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Микаэл Амбарцумян и его коллеги создали общественную организацию, в состав которой войдут бывшие сотрудники, высокопоставленные офицеры спецслужбы. Об этом во вторник сообщает газета "Грапарак".
Отмечается, что инициатива уже зарегистрирована, организация называется "Союз офицеров СНБ запаса", есть и офис.
Основателями общественной организации выступили бывший первый заместитель директора СНБ генерал-лейтенант Грант Епископосян, бывший заместитель директора СНБ генерал-лейтенант Вреж Арзуманян и бывший и.о. директора СНБ полковник Микаэл Амбарцумян. В состав совета входит также экс-директор спецслужбы, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян.
7 мая они соберут пресс-конференцию, чтобы представить свою программу и цели деятельности.