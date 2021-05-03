Эльдар Азизов подверг критике главу Сабунчинского района

Выступая на совещании, глава города Эльдар Азизов отметил, что за последние годы благодаря президенту Ильхаму Алиеву Баку превратился в город парков, и этот процесс продолжается.

«Сложилась уникальная ситуация, когда практически во всех частях города появились многочисленные парки, скверы, места отдыха. Благодаря деятельности общественной организации IDEA и лично Лейлы Алиевой созданы новые образования - междворовые парки, и этот процесс находится в развитии. Однако увеличение количества парков подразумевает масштабную работу по их поддержанию и обслуживанию, а здесь имеют место недостатки», - сказал он.

В качестве примера был приведен ЭКО парк в Сабунчинском районе, который вследствие невнимания местных властей полностью пришел в упадок, за что был подвергнут критике глава исполнительной власти района Адиль Велиев.

Были намечены меры по исправлению ситуации и отмечено, что местная исполнительная власть уже начала соответствующие работы. До глав исполнительной власти было доведено требование главы государства привести в порядок парки и скверы.

Также было отмечено, что глава каждого района несет ответственность за состояние парков.

«Если парк находится не на балансе городской или районной исполнительной власти, глава района должен выступить координатором и решить существующую задачу, а не самоустраняться. В последнее время отдельные чиновники научились обосновывать, почему не получается, нежели добиться решения», - отметил глава столицы.

Далее Эльдар Азизов заявил, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в мире, благодаря политике главы государства не только сохранились темпы развития, но и открываются новые возможности.

«Начаты широкомасштабные работы в Карабахе. Мы же в Баку должны стремиться сохранять темпы благоустройства, поддерживать ранее созданное, в соответствии с установками главы государства, быть внимательными к обращениям населения», - сказал Азизов, отметив, что после 20 мая будут заслушаны отчеты районов о проделанной работе.