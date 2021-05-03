Цены на нефть снижаются

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются после роста в предыдущую сессию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Надежды на восстановление спроса на нефть на фоне возобновления экономической активности по всему миру нивелируют беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличение добычи ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $67,41 за баррель, что на $0,15 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%) - до $67,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $64,34 за баррель, что на $0,15 (0,23%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (1,4%) - до $64,49 за баррель.