Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку

Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации объявили о проведении 24-часовой забастовки, сообщает РИА Новости.

Забастовка проводится в связи с 1 Мая — Международным днем памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность. Первомайские акции трудящихся были перенесены на 4 мая, поскольку Первомай пришелся на нерабочий день.

С шести часов утра 4 мая забастовка началась в большинстве греческих СМИ. Исключение — журналисты, которые освещают забастовку и информацию Минздрава о пандемии коронавируса.

Как и другие профсоюзы, представители СМИ требуют для всех греческих трудящихся следующих прав: стабильной пятидневной 40-часовой рабочей недели, увеличения обязательного времени отдыха и повышения оплаты сверхурочной работы, усиления защиты сотрудников от увольнения.

4 мая греческие профсоюзы проводить митинги не намерены, однако они состоятся 6 мая. В этот день забастовку будет проводить Высший совет профсоюза государственных служащих.