Власти Украины вернули в казну миллиарды Януковича

В бюджет Украины возвращены $1,5 млрд, принадлежавшие экс-президенту страны Виктору Януковичу и его окружению. Большая часть (87%) этих денег была в наличной форме.

Как сообщает «Голос Америки», в эфире украинского ТВ замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что возвращены «не какие-то мифические ценные бумаги», а $1,3 млрд наличными и около $200 млн ценными бумагами. Возвращение этих денег обеспечило сокращение госдолга Украины на $1,5 млрд. «Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули $600 тыс. с американской земли», — заявил Енин.

По его словам, Янукович и его окружение «собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, затем через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные «отмывочные» центры»». Работа по возвращению бывших активов Януковича и его окружения продолжается, заверил Енин.