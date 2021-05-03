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Состоялось официальное открытие 30-го по счету магазина радующей сети Kontakt Home в Гёйчае. Открытие крупнейшего магазина электроники и мебели «Kontakt Home – Гёйчай», как и все мероприятия в честь открытия магазинов Kontakt Home, вызвало большой интерес у жителей.

В рамках развлекательного мероприятия для жителей Гёйчая были организованы фотозоны, конкурсы с призами в музыкальном сопровождении. Посетители магазина смогли ознакомиться с последними технологическими новинками, а также получили возможность воспользоваться скидками до 50% в честь открытия и рассрочкой до 24 месяцев. В честь открытия сеть Kontakt Home для удобства покупателей организовала бесплатную маршрутную линию до магазина и обратно из сел городов Агдаш, Уджар и Гёйчай. Маршрут будет курсировать ежедневно до 16-го мая по следующему расписанию:

ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОМ МЕСТЕ На первом этаже магазина площадью 2000 м² представлен широкий ассортимент цифровой, крупной и мелкой бытовой техники, а на втором этаже - мебели. В магазине «Гейчай» представлены ассортименты более чем 15000 товаров 30 мировых брендов, что позволяет каждому найти нужную продукцию.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ СКИДКИ ДО 50%, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ Всех посетителей этого магазина до 8-го мая ждут скидки до 50% процентов при наличной оплате. Например, - Паровой утюг Hoffmann мощностью в 2000 VT будет стоить 19 манатов вместо 60; - Смарт телевизор Toshiba с экраном в 81 см – 419 манатов вместо 550; - Диван Modena с функцией кровати – 439 манатов вместо 600. Вдобавок, можно приобрести смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры и бытовую технику – на месяцев, мебели – на 24 месяца без предоплаты и процентов: - Двухкамерный Nofrost холодильник Samsungбудет в месяц за 79,5 манатов; - Смартфон Samsung Galaxy A12 - в месяц всего за 27,5 манатов.