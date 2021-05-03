Разведуправление Минобороны США: «Россия не решилась на прямую интервенцию в Карабахе»

Значительное внимание в докладе уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.

Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило для слушаний в сенате доклад о глобальных угрозах в 2021 году. Он опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил, сообщает haqqin.az.

В документе сказано, что мир переживает эру «глобального стратегического соревнования», в котором главные соперники США — Китай и Россия — разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Помимо военных мер речь идет о действиях в «серой зоне», таких как использование прокси-войск и наемников, кибератаки, манипуляция с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.

Российские вооруженные силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.

«Москва рассматривает США и НАТО как важнейшую угрозу для безопасности России, ее геополитических амбиций и для нынешнего правящего режима. Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того чтобы состязаться с Западом», — сказано в документе.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный арсенал за счет нестратегических средств.

В отчете разведывательного управления Минобороны США говорится о 44-дневной войне в Нагорном Карабахе и отмечается, что Россия не решилась на прямую интервенцию в Нагорном Карабахе, а также в Беларуси, однако пытается сохранить влияние в регионе другими методами — в частности, размещение российских миротворцев в Карабахе расценивается как усиление влияния Москвы на Кавказе. Угроза военной силой остается главным рычагом влияния России на Украину.

Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. «Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам».

Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран — членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, «используя ее для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада».