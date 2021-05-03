Главный кардиолог Азербайджана Юсиф Нагиев: «Курение не повышает риск тяжелой формы коронавируса»

Главный кардиолог Минздрава Юсиф Нагиев в интервью haqqin.az рассказал о том, что наличие хронических заболеваний, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы, не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

- Относятся ли сердечно-сосудистые заболевания к группе риска COVID-19?

- В настоящий момент нет убедительных данных о более высокой вероятности заражения лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но риски тяжелого течения коронавирусной инфекции и смерти у них выше. Так, китайские ученые показали, что уже имеющееся ССЗ в 3,5 раза повышало риск развития тяжелого COVID-19 по сравнению с умеренным. Среди пациентов с ранее существовавшими ССЗ летальность в 5 раз выше, чем в общей популяции, инфицированной COVID-19. У пациентов с хронической ИБС присоединение COVID-19 утяжеляет течение болезни вследствие дестабилизации имеющейся атеросклеротической бляшки и высокого риска ее разрыва с развитием ИМ. При этом повышается риск смерти инфицированных больных. У больных COVID-19, ранее перенесших инвазивные или оперативные вмешательства на сосудах сердца, увеличивается риск развития тромбоза стентов и шунтов. Поэтому пациентов с ССЗ следует рассматривать как группу повышенного риска.

- Кто подвергается наибольшему риску тяжелой коронавирусной инфекции?

- Более высокая частота тяжелого течения заболевания и смерти описана для лиц старше 60 лет, мужчин, лиц, страдающих от ожирения, с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, хронической болезнью почек, онкологией или иммуносупрессивными состояниями. Примечательно, что курение не повышает риск тяжелой формы коронавируса.

- Каковы симптомы COVID-19 у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Наряду с симптомами вирусной инфекции обостряются и хронические ССЗ. Это проявляется повышением АД у гипертоников, нарастанием одышки у больных с хронической сердечной недостаточностью, рецидивами приступов мерцательной аритмии, снижением болевого порога при хронической стенокардии напряжения.

Почему повышается АД при вирусных инфекциях? Это может быть следствием повышения температуры и спазма сосудов, что повышает риск гипертонического криза.

Во время лечения вирусных заболеваний при наличии артериальной гипертонии нельзя:

• принимать средства с кофеином (Панадол, Колдрекс и т.п.)

• использовать лекарства от насморка с сосудосуживающим эффектом на основе фенилэфрина

• принимать медикаменты антигистаминной группы

• лечиться алкоголем

• принимать горячую ванну, ингаляции, растирания и обертывания

Люди с повышенным АД попадают в группу риска развития тяжелых форм COVID-19. Но контроль давления с помощью прописанных лекарств уменьшает эту опасность, поэтому все мировые кардиологические профессиональные сообщества настоятельно рекомендуют продолжение приема жизненно необходимых препаратов.

- Имеет ли COVID-19 какое-либо влияние на наше сердце?

- COVİD-19 может провоцировать острое поражение миокарда и другие новые кардиологические осложнения. Развитие ОКС при SARS-CoV-2 связано с воспалением внутренней стенки сосудов, тромбозами и нарушением кровообращения. Острое повреждение миокарда в 20-40% случаев проявляется как боль в грудной клетке, нарастание одышки, аритмия или сердечная смерть. Смертность от острого ИМ при COVID-19 составляет 40%. Важно отметить, что симптомы ССЗ встречаются в любой период госпитализации пациента, но, как правило, их риск возрастает с 15-го дня от начала лихорадки или появления других симптомов вирусной инфекции. Развитие сердечно-сосудистых осложнений нередко развивается после стабилизации и улучшения респираторного статуса больного. Обсуждаются разные механизмы развития сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19:

• прямое повреждающее воздействие вируса SARS-CoV-2 на кардиомиоциты и сосудистую стенку;

• «цитокиновый шторм» и повышение свертываемости крови;

• снижение насыщения крови кислородом вследствие прямого воздействия вируса на гемоглобин;

• активация симпатической системы, ведущая к вазоспазму, ишемии миокарда и жизнеугрожающим аритмиям.

Следует отметить, что коронавирус может сохраняться в миокарде в течение нескольких месяцев, поэтому у больных, перенесших COVID-19, в будущем можно ожидать рост сердечно-сосудистых осложнений.

- Вредны ли лекарства, используемые для лечения COVID-19, для сердца?

- Ряд лекарственных препаратов, используемых при COVID-19, оказывают кардиотоксическое влияние. Сообщается о возможном развитии аритмий у пациентов с COVID-19 вследствие проаритмогенного эффекта лекарственной терапии. В частности, о повышенном риске появления смертельной желудочковой тахикардии типа «пируэт» вследствие удлинения интервала QT на электрокардиограмме. Гидроксихлорохин, азитромицин и ритонавир/лопинавир могут вызывать сердечную токсичность, особенно пролонгацию QTc и Torsades De Pointes, особенно у пациентов с нарушениями функции печени или почек. Поэтому медицинские работники должны быть внимательны к этому вопросу и оценивать потенциальную кардиотоксичность у конкретного больного.

Чтобы избежать внутренних кровотечений при приеме препаратов, разжижающих кровь, таких как аспирин, клопидогрель, варфарин, клексан, которые назначаются с целью профилактики тромбоэмболических осложнений, следует учитывать взаимодействие с ними противовирусных препаратов.

- Могут ли препараты, которые принимают для лечения ССЗ, навредить в период пандемии коронавирусной инфекции?

- Ранее было высказано предположение о том, что у больных с АГ и ХСН, принимающих ЛС, блокирующие ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), может повыситься риск инфицирования коронавирусом из-за увеличения экспрессии АПФ2, с рецептором которого связывается спайк-протеин вируса для проникновения в клетку. Однако, в отличие от экспериментальных исследований, у больных COVID-19 не получено убедительных доказательств повышения экспрессии АПФ2 на поверхности клеток-мишеней, а, следовательно, и вирусной нагрузки при приеме ингибиторов АПФ или блокаторов ангиотензиновых рецепторов. Сегодня отсутствуют данные о том, что, принимая сердечно-сосудистые препараты, пациенты имеют повышенный риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. На современном этапе позиция международных сообществ однозначна: отмена приема ингибиторов АПФ или БРА больными с COVID-19 может увеличить риск сердечно-сосудистых осложнений, особенно у больных с АГ, ХСН или перенесенным ИМ. Кроме того, есть основания полагать, что ингибиторы РААС, обеспечивая лучший контроль АД, частично помогут сдерживать дисбаланс иммунной системы при АГ. Поэтому большинство экспертов предполагают, что многие препараты для лечения ССЗ могут оказывать благоприятное воздействие, снижая риск ухудшения течения заболевания сердца, а также риск тяжелого поражения легких при коронавирусной инфекции. Поэтому прием гипотензивных препаратов надо продолжать в полном объеме без ограничений. Что касается статинов, потенциально эти лекарства обладают свойствами, которые могут быть полезны при коронавирусной инфекции и кардиологической патологии. Это противовоспалительный эффект и уменьшение вязкости крови.

- Несет ли риск домашнее лечение для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний?

- Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если их состояние не требует срочной госпитализации. В квартире для больного должна быть отдельная комната, он должен соблюдать все предписания врача. Следует отправить в больницу пациентов, живущих в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания. При ухудшении самочувствия больного следует госпитализировать. Лечение пожилых людей на дому никак не отличается от лечения пациентов других возрастов, специальных препаратов нет. Людям старшего возраста нужно в первую очередь следовать общим рекомендациям по сохранению здоровья. Пенсионерам нужна регулярная физическая активность (хотя бы 20 минут в день) и сбалансированное питание. Важен позитивный настрой и постоянная связь с близкими.

- Могут ли пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, вакцинироваться от COVID-19?

- Прививку от коронавируса нужно делать обязательно. Это болезнь, повышающая смертность среди лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания органов дыхания, эндокринные заболевания, а также среди пожилых людей. Наличие хронических болезней, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы, не является противопоказанием для прививки от коронавируса. Напротив, как и большинство моих коллег, я убежден в том, что прививка от COVID-19 нужна всем. Молодые в первую очередь должны вакцинироваться для того, чтобы не быть источником инфекции для людей более старшего поколения, которые болеют коронавирусом тяжелее всех. Для самих пожилых прививка - это возможность защитить себя от риска осложнений и даже смерти при заболевании ковидом. За время пандемии мы убедились в том, насколько опасен коронавирус для пожилых. Не случайно в ряде стран вакцинацию начали с домов престарелых. И то, что наша страна дала возможность сделать эту прививку всем гражданам в возрасте старше 60 лет, на мой взгляд, замечательная инициатива.